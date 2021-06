University Book Store Headlines: 6.7.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Purdue basketball eyes favorable schedule - TheTimes.com With Coach K stepping down, is Jon Scheyer the coach-in-waiting at Duke by default? - Yahoo.com Top unheralded freshmen - CBSSports.com Wisconsin adds former Cincinnati post player Chris Vogt as transfer - ESPN.com Oregon lands Rutgers transfer Jacob Young - CBSSports.com

PURDUE RECRUITING

Three Thoughts From The Weekend: Football recruiting's big weekend and more - GoldandBlack.com Official Visit Update: Linebacker/D-end Nic Caraway - GoldandBlack.com Official Visit Update: Offensive lineman Landen Livington - GoldandBlack.com Massive football visit weekend will cap Week 1 of June recruiting - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Schedule analysis: Toughest non-conference game--Notre Dame - GoldandBlack.com Johnny Manziel claims he made $33,000 for autographs at Texas A&M - Yahoo.com 2021 Big Ten championship odds - CBSSports.com The best games every week of the 2021 college football season - SI.com

OLYMPIC/OTHER

Northwestern hires NCAA executive Derrick Gragg as athletic director - ESPN.com New music major won't affect Purdue bands and orchestras- Exponent.com Purdue announces 2021 family weekend - Exponent.com Purdue dining to revert to buffet style in fall - Exponent.com Bunnabodee wins 2021 Porter Cup title - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY