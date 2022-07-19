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University Book Store Headlines: 7.19.2022

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PURDUE BASKETBALL

Boilermakers wrap up summer league play - Purduesports.com

O'Connell, Durham and Thompson at Bruno's tonight at 6 p.m

PURDUE FOOTBALL

Three games that will define Purdue's season - GoldandBlack.com

Throwback helmets drawing rave reviews - BroBible

Notre Dame requesting $75M payout to remain independent - CBS

How the Foundation brokered six-figure deals for Buckeyes -On3

PURDUE RECRUITING

OLYMPIC/OTHER

Padres tab Smeltz in 10th round - Purduesports.com

Kara Winger keeps re-inventing herself - Indystar

BOILERMAKERS BORN TODAY

Lawrence Johnson (1999) Defensive Line, Football

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