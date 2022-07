University Book Store Headlines: 7.19.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBtaWPigJllZCB1cCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2NhbGViZnVyc3Q/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGNhbGViZnVy c3Q8L2E+IHRvZGF54oCmPGJyPjxicj5UaGluZ3MgYXJlIG9mZiB0byBhIGdv b2Qgc3RhcnQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vV29ybGRT dGFyRGF2ZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AV29ybGRTdGFyRGF2ZTwv YT4gaXMgcmlnaHQuIFdlIGNhbuKAmXQgcGFzcyB0aGlzIHVwLiA8YnI+PGJy PvCfmILwn5iC8J+YgiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMVZnTERmbUJR RyI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzFWZ0xEZm1CUUc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg UHVyZHVlIE1lbnMgQmFza2V0YmFsbCAoQEJvaWxlckJhbGwpIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQm9pbGVyQmFsbC9zdGF0dXMvMTU0OTEy ODg2NTU0MDQ1NjQ1MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE4LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE BASKETBALL

Boilermakers wrap up summer league play - Purduesports.com

O'Connell, Durham and Thompson at Bruno's tonight at 6 p.m

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVy ZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVl PC9hPiAyMDIyIG1lZGlhIGRheSBhdHRlbmRlZXM6IDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdC5jby8xb2pZOTkyOVNmIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vMW9qWTk5MjlT ZjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBUb20gRGllbmhhcnQgKEBUb21EaWVuaGFydDEp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vVG9tRGllbmhhcnQxL3N0 YXR1cy8xNTQ5MDUwMTk3NzAzMjkwODgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bHkgMTgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgZmlyc3QsIGJ1dCBjZXJ0YWlubHkgbm90IHRoZSBsYXN0LCB3 YXRjaCBsaXN0IGZvciBBT0MuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vTWF4d2VsbEZvb3RiYWxsP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBNYXh3 ZWxsRm9vdGJhbGw8L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9oYXNodGFnL0JvaWxlclVwP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jQm9pbGVyVXA8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9B QjRTYjYzbmdTIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQUI0U2I2M25nUzwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgRm9vdGJhbGwgKEBCb2lsZXJGb290YmFsbCkgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Cb2lsZXJGb290YmFsbC9zdGF0 dXMvMTU0OTAzMjYxMzA1ODI2OTE4ND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5K dWx5IDE4LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE FOOTBALL

Three games that will define Purdue's season - GoldandBlack.com Throwback helmets drawing rave reviews - BroBible Notre Dame requesting $75M payout to remain independent - CBS How the Foundation brokered six-figure deals for Buckeyes -On3

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGVzZSBhcmUgdGhlIHRocmVlIGdhbWVzIHRoYXQgd2lsbCBkZWZp bmUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1B1cmR1 ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1cmR1ZTwv YT4mIzM5O3MgMjAyMiBzZWFzb24uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzFh M1NFWDZ0V3giPmh0dHBzOi8vdC5jby8xYTNTRVg2dFd4PC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vU1hJSG9wemJqRCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1NY SUhvcHpiakQ8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR29sZGFuZEJsYWNrLmNvbSAoQEdv bGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9H b2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3RhdHVzLzE1NDkwNTkxODkzNTEzNjY2NTg/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVv dGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0 ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4K PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Ib3cgbWFueSBwb2ludHMgd2lsbCB0aGlzIGdldCB5b3U/PyA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2JhcnN0b29sc3BvcnRzP3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBiYXJzdG9vbHNwb3J0czwvYT4gPGEgaHJlZj0i aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qYWNrX2FsYmVyczExP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPkBqYWNrX2FsYmVyczExPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vTGduVUUyWGgxcSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0xnblVFMlhoMXE8 L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWl0Y2hlbGwgRmluZXJhbiAoQE1GaW5lcmFuKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL01GaW5lcmFuL3N0YXR1cy8x NTQ5MTgxMTIyMzE5Mzc2Mzg1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg MTgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWNrIEdhbGxhZ2hlciBoYXMgYmVlbiBoaXJlZCBhcyA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNo JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiYjMzk7cyBk aXJlY3RvciBvZiBOSUwgZW5nYWdlbWVudC4gSGUgY29tZXMgZnJvbSBPaGlv IFUuPGJyPjxicj5QdXJkdWUgY3JlYXRlZCB0aGUgcG9zaXRpb24gaW4gcGFy dG5lcnNoaXAgd2l0aCBUaGUgQXNwaXJlIEdyb3VwLCBhbiBBdGxhbnRhLWJh c2VkIHNwb3J0cyBjb25zdWx0aW5nIGNvbXBhbnkgdGhhdCBhbHJlYWR5IHdv cmtzIHdpdGggdGhlIGF0aGxldGljIGRlcGFydG1lbnQuPC9wPiZtZGFzaDsg VG9tIERpZW5oYXJ0IChAVG9tRGllbmhhcnQxKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1RvbURpZW5oYXJ0MS9zdGF0dXMvMTU0OTE1MjA4OTE5 MTk4OTI0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE4LCAyMDIyPC9h PjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxh dGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgi Pjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MYW5lIEtpZmZpbiBvbiBOSUw6ICZxdW90O0l0JiMzOTtzIGxpa2Ug YSBwYXlyb2xsIGluIGJhc2ViYWxsLiBXaGF0IHRlYW1zIHdpbiBvdmVyIGEg bG9uZyBwZXJpb2Q/IFRlYW1zIHcvaGlnaCBwYXlyb2xscyAmYW1wOyBjYW4g cGF5IHBsYXllcnMgYSBsb3QuIFdlJiMzOTtyZSBpbiBhIHNpdHVhdGlvbiBu b3QgYW55IGRpZmZlcmVudC4gSSYjMzk7dmUgc2FpZCB5b3UgbGVnYWxpemUg Y2hlYXRpbmcgc28gZ2V0IHJlYWR5IGZvciBwZW9wbGUgdGhhdCBoYXZlIHRo ZSBtb3N0IG1vbmV5IHRvIGdldCBwbGF5ZXJzJnF1b3Q7PC9wPiZtZGFzaDsg QnJldHQgTWNNdXJwaHkgKEBCcmV0dF9NY011cnBoeSkgPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CcmV0dF9NY011cnBoeS9zdGF0dXMvMTU0OTEx NTEzMjgxODY5MDA0OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDE4LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7il48gVEUgU3BvdGxpZ2h0IOKXjzxicj48YnI+UGF5bmUgRHVyaGFt IC0gUHVyZHVlPGJyPjxicj7igKIgRHVyaGFtIGlzIG9uZSBvZiB0aGUgYmVz dCBURXMgaW4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L0NGQj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0NGQjwv YT4uIEhlJiMzOTtzIGEgcGFzcyBjYXRjaGluZyBtYWNoaW5lIHdobyBydW5z IGV4Y2VsbGVudCByb3V0ZXMuIEluIGhpcyBjYXJlZXIgaGUmIzM5O3MgY2F1 Z2h0IDcwIHBhc3NlcyBmb3IgNzE1IHlhcmRzIDEzIFRvdWNoZG93bnMgYXZl cmFnaW5nIDEwLjIgeXBjLiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWXQ4clVD bWpzeCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1l0OHJVQ21qc3g8L2E+PC9wPiZtZGFz aDsgTkNBQUYgTmF0aW9uIChATkNBQUZOYXRpb24yNDcpIDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkNBQUZOYXRpb24yNDcvc3RhdHVzLzE1NDkw NDcwMzA4NTI3ODQxMzQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxOCwg MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9 InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE RECRUITING

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb2xkIGFuZCBCbGFjayBSYWRpbyBwb2RjYXN0LCB3aXRoIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS3lsZUNoYXJ0ZXJzNzk/cmVmX3Ny Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEt5bGVDaGFydGVyczc5PC9hPiBhbmQgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9icmlhbm5ldWJlcnQ/cmVmX3NyYz10 d3NyYyU1RXRmdyI+QGJyaWFubmV1YmVydDwvYT4gLi4uIDxicj7igKIgSmFj ayBCZW50ZXImIzM5O3MgY29tbWl0bWVudDxicj7igKIgVGhlIHN0YXJ0IG9m IHRoZSAmIzM5OzI0IGNsYXNzPGJyPuKAoiBQR3M8YnI+4oCiIEZvb3RiYWxs IHJlY3J1aXRpbmcgdXBkYXRlLCBpbmNsdWRpbmcgb25lIGJpZyB0YXJnZXQg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2w0OHBBelF3UGQiPmh0dHBzOi8vdC5j by9sNDhwQXpRd1BkPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEdvbGRhbmRCbGFjay5jb20g KEBHb2xkYW5kQmxhY2tjb20pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vR29sZGFuZEJsYWNrY29tL3N0YXR1cy8xNTQ5MDUyMDc4NDk2MzIxNTM2 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Padres tab Smeltz in 10th round - Purduesports.com Kara Winger keeps re-inventing herself - Indystar

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3VyIHN0cmFpZ2h0IHllYXJzIGFzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dHdpdHRlci5jb20vQVZDQVZvbGxleWJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+QEFWQ0FWb2xsZXliYWxsPC9hPiBUZWFtIEFjYWRlbWljIEF3YXJkIGhv bm9ycyBhZnRlciBlYXJuaW5nIGF0IGxlYXN0IGEgMy4zMCBHUEEuIPCfk5rw n4+FIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9SQ0diU2tNODJNIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vUkNHYlNrTTgyTTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgVm9s bGV5YmFsbCAoQFB1cmR1ZVZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL1B1cmR1ZVZCL3N0YXR1cy8xNTQ5MDc4MDQxNjc4MTYzOTY4P3JlZl9z cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTgsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

BOILERMAKERS BORN TODAY