University Book Store Headlines: 7.28.2021

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PURDUE RECRUITING
Four-star QB Rickie Collins planning return visit to Purdue - GoldandBlack.com
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PURDUE FOOTBALL
GoldandBlack.com mailbag: USC, UCLA, Cal, Stanford in Big Ten? - GoldandBlack.com
Play or redshirt: Forecasting the freshman tight end - GoldandBlack.com
Brohm 'excited' about playing ND in what shapes up as tough schedule - GoldandBlack.com
Big Ten Week: Best coaches, hot seat, rising stars - Rivals.com
College football realignment: Pac-12 has received interest from 'many schools,' commissioner says - Yahoo.com
Inside Texas & OU's Big 12 exit, what's next for every conference? - Yahoo.com
New players' association aims to represent college football players amid changing NCAA landscape - ESPN.com
Missouri Tigers AD Jim Sterk to step down after five years; will remain until replacement found - ESPN.com
Texas was consistent in one thing in Big 12 – being a loud bully. Now it'll have to pipe down in the SEC. - Yahoo.com
Texas and Oklahoma formally apply for SEC membership - Yahoo.com
Oklahoma State president: Oklahoma 'broke a bond of trust' with push to move to SEC - Yahoo.com
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PURDUE BASKETBALL
Crossroads Classic to end after upcoming season; Purdue looks for new 'signature event' - JCOnline.com
Crossroads Classic: Memorable moments for IU basketball, Butler, Purdue, Notre Dame - IndyStar.com
Fingers point toward IU basketball for demise of Crossroads Classic - IndyStar.com
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OLYMPIC/OTHER
Will LaCount, Matthew Klinge raise bar for Boilermaker Aquatics swim club - JCOnline.com
Boilermakers In Your Home - July 27, 2021 - PurdueSports.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Gary Vargyas (1958) Defensive Back, Football
Mark Hagen (1969) Assistant Coach, Football
Anthony Poindexter (1976) Assistant Coach, Football
Bryon Hubbard (1999) Linebacker, Football
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