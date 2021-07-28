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University Book Store Headlines: 7.28.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Four-star QB Rickie Collins planning return visit to Purdue - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

GoldandBlack.com mailbag: USC, UCLA, Cal, Stanford in Big Ten? - GoldandBlack.com

Play or redshirt: Forecasting the freshman tight end - GoldandBlack.com

Brohm 'excited' about playing ND in what shapes up as tough schedule - GoldandBlack.com

Big Ten Week: Best coaches, hot seat, rising stars - Rivals.com

College football realignment: Pac-12 has received interest from 'many schools,' commissioner says - Yahoo.com

Inside Texas & OU's Big 12 exit, what's next for every conference? - Yahoo.com

New players' association aims to represent college football players amid changing NCAA landscape - ESPN.com

Missouri Tigers AD Jim Sterk to step down after five years; will remain until replacement found - ESPN.com

Texas was consistent in one thing in Big 12 – being a loud bully. Now it'll have to pipe down in the SEC. - Yahoo.com

Texas and Oklahoma formally apply for SEC membership - Yahoo.com

Oklahoma State president: Oklahoma 'broke a bond of trust' with push to move to SEC - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Crossroads Classic to end after upcoming season; Purdue looks for new 'signature event' - JCOnline.com

Crossroads Classic: Memorable moments for IU basketball, Butler, Purdue, Notre Dame - IndyStar.com

Fingers point toward IU basketball for demise of Crossroads Classic - IndyStar.com

OLYMPIC/OTHER

Will LaCount, Matthew Klinge raise bar for Boilermaker Aquatics swim club - JCOnline.com

Boilermakers In Your Home - July 27, 2021 - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Gary Vargyas (1958) Defensive Back, Football

Mark Hagen (1969) Assistant Coach, Football

Anthony Poindexter (1976) Assistant Coach, Football

Bryon Hubbard (1999) Linebacker, Football

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