University Book Store Headlines: 7.5.2021

PURDUE RECRUITING

Report: Battle of the Brands -- GoldandBlack.com Sannieola lists Purdue, WVU in top 3 -- WV Sports Now



PURDUE FOOTBALL

The Big Picture: Big Ten's unanswered questions - Rivals.com Purdue lands wide receiver from Louisiana - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Another big day for Boilermakers in Latvia - GoldandBlack.com Boilermaker trio shines on Saturday, too - GoldandBlack.com Miss Basketball Smith bring much for women's basketball - Indianapolis Star

Three Thoughts From the Weekend - Latvia, NIL and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC OTHER

Drews hopes to make history on US Olympic VB team - South Bend Tribune

BOILERMAKERS BORN TODAY