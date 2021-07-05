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University Book Store Headlines: 7.5.2021

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PURDUE RECRUITING

Report: Battle of the Brands -- GoldandBlack.com

Sannieola lists Purdue, WVU in top 3 -- WV Sports Now

PURDUE FOOTBALL

The Big Picture: Big Ten's unanswered questions - Rivals.com

Purdue lands wide receiver from Louisiana - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

Another big day for Boilermakers in Latvia - GoldandBlack.com

Boilermaker trio shines on Saturday, too - GoldandBlack.com

Miss Basketball Smith bring much for women's basketball - Indianapolis Star

Three Thoughts From the Weekend - Latvia, NIL and more - GoldandBlack.com

OLYMPIC OTHER

Drews hopes to make history on US Olympic VB team - South Bend Tribune

BOILERMAKERS BORN TODAY

Cam Craig (2000) Offensive Lineman, Football

Ron Serluco (1961) Offensive Tackle, Football

Jerrol Williams (1967) Linebacker, Football

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