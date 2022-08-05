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University Book Store Headlines: 8.05.2022

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PURDUE BASKETBALL

Boiling Over - GoldandBlack.com

Five thoughts from basketball's summer workouts - GoldandBlack.com

Returning players set for stardom - CBSSports.com

PURDUE FOOTBALL

Inside the numbers: Purdue offense - GoldandBlack.com

Ready, set ... I do! Aidan O'Connell eager to balance marriage, football - GoldandBlack.com

Practice No. 2 photo gallery - GoldandBlack.com

20 non-QB transfers in line to make an impact during the 2022 college football season - Yahoo.com

Purdue Football Fan Day Set for Friday, Aug. 5 - PurdueSports.com

Big Ten interest in additional Pac-12 teams has cooled, Big 12 positioned well - CBSSports.com

Purdue football position breakdown: No. 1 quarterback set - JCOnline.com

Alabama near-unanimous No. 1 over Ohio State in Preseason CBS Sports 131 - CBSSports.com

Big 12 title game staying at Dallas' AT&T Stadium through 2025 - ESPN.com

What happened to college football in the Northeast? - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Almost $2M in alcohol sales at Purdue football, men's basketball in 2021-22 - GoldandBlack.com

Former Auburn coach Tommy Tuberville to introduce NIL regulation bill in Senate - On3.com

Purdue grad finds safety in return to campus - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

AUGUST 5

Neil Armstrong (dec.) (1930) First man on moon, Astronaut

France Cordova (1947) Purdue, President

Delane Richhart (1952) Offensive Guard, Football

Dick Schueler (1954) Offensive Tackle, Football

Jason Cegielski (1968) Offensive Guard, Football

Sharika Webb (1984) Guard, Women's Basketball

Antionette Howard (1989) Guard, Women's Basketball

Leony Boudreau (1997) Guard, Women's Basketball

AUGUST 6

Jeff Senica (1958) Defensive Tackle, Football

Brian Rock (1962) Assistant Coach, Football

Billy Reid (1968) Guard, Men's Basketball

Rhonda Mateen (1969) Center, Women's Basketball

Sean Majewski (1970) Tight End, Football

Melvin Buckley (1984) Guard/Forward, Men's Basketball

AUGUST 7

Mark Adamle (1958) Defensive Back, Football

Dewayne Penn (1966) Offensive Guard, Football

Casey Welch (1984) Kicker/Punter, Football

Grant Weatherford (1996) Guard, Men's Basketball

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