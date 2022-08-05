University Book Store Headlines: 8.05.2022

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PURDUE BASKETBALL
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PURDUE RECRUITING
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BOILERMAKERS BORN TODAY
AUGUST 5
Neil Armstrong (dec.) (1930) First man on moon, Astronaut
France Cordova (1947) Purdue, President
Delane Richhart (1952) Offensive Guard, Football
Dick Schueler (1954) Offensive Tackle, Football
Jason Cegielski (1968) Offensive Guard, Football
Sharika Webb (1984) Guard, Women's Basketball
Antionette Howard (1989) Guard, Women's Basketball
Leony Boudreau (1997) Guard, Women's Basketball
AUGUST 6
Jeff Senica (1958) Defensive Tackle, Football
Brian Rock (1962) Assistant Coach, Football
Billy Reid (1968) Guard, Men's Basketball
Rhonda Mateen (1969) Center, Women's Basketball
Sean Majewski (1970) Tight End, Football
Melvin Buckley (1984) Guard/Forward, Men's Basketball
AUGUST 7
Mark Adamle (1958) Defensive Back, Football
Dewayne Penn (1966) Offensive Guard, Football
Casey Welch (1984) Kicker/Punter, Football
Grant Weatherford (1996) Guard, Men's Basketball
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