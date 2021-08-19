University Book Store Headlines: 8.19.2021

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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE BASKETBALL
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Alan Dick (1949) Offensive Tackle, Football
Melvin McCants (1967) Center, Men's Basketball
Bob Dressel (1969) Center, Football
Sabrina Keys (1984) Forward, Women's Basketball
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