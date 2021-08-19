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University Book Store Headlines: 8.19.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE FOOTBALL

Boilermaker defensive line emboldened by new Purdue scheme - GoldandBlack.com

Weekly Word - GoldandBlack.com

Video: Mark Hagen, Purdue's defensive linemen - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com chat transcript - GoldandBlack.com

The X-factor in Purdue QB derby: Austin Burton - GoldandBlack.com

Yahoo Sports' 2021 preseason college football top 25 - Yahoo.com

2021 CBS Sports Preseason All-America team - CBSSports.com

Steve Sarkisian, Luke Fickell and the 25 most intriguing college football coaches of 2021 - SI.com

Purdue running back Dylan Downing returns to home state, eager to make impact - JCOnline.com

Mandate from Gov. Jay Inslee requires WSU football coach Nick Rolovich to take COVID-19 vaccine or lose job - Yahoo.com

Trev Alberts, Scott Frost address reports of NCAA investigation - HuskerOnline.com

2021 preview: Will new talent keep No. 11 Notre Dame among the elite? - SI.com

PURDUE BASKETBALL

Edwards, Mathias wrap up NBA Summer League action - PurdueSports.com

Dribble Handoff: Predicting how conference realignment will impact these college basketball programs - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue women's basketball coach Sharon Versyp accused of creating 'toxic and hostile' environment - JCOnline.com

Former Purdue player denies some harassment allegations against Sharon Versyp - WLFI.com

Purdue Women's Basketball coach accused of creating a toxic environment for athletes - WLFI.com

Purdue hosts Kentucky to open season - PurdueSports.com

Frezzotti joins softball coaching staff - PurdueSports.com

Hosting Purdue Invite, men's Big Tens highlight swim-dive schedules - PurdueSports.com

Rape reported to Purdue police Monday - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Alan Dick (1949) Offensive Tackle, Football

Melvin McCants (1967) Center, Men's Basketball

Bob Dressel (1969) Center, Football

Sabrina Keys (1984) Forward, Women's Basketball

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