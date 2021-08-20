University Book Store Headlines: 8.20.2021

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OLYMPIC/OTHER
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Bernie Sanders to host town hall next week in West Lafayette - Exponent.com
Purdue veterinary professor connected to inappropriate Facebook comment - Exponent.com
BGR breathes fresh air into campus life - Exponent.com
Purdue students adjusting to auxiliary housing - WLFI.com
BOILERMAKERS BORN TODAY
Aug. 20
Bob King (dec.) (1920) Assistant Coach/Admin, Men's Basketball
Marc Huddleston (1984) Free Safety, Football
Joe Holland (1988) Safety, Football
Crosby Wright (1990) Tight End, Football
Aug. 21
Charles Edwards (1981) Cornerback, Football
Robbie Powell (1984) Center, Football
Aug. 22
Chuck Kuzneski (1945) Offensive Guard, Football
Lewis Hollowell (1976) Wide Receiver, Football
Cliff Jackson (1977) Wide Receiver, Football
Dan Zeleski (1986) Offensive Tackle, Football
Jaycen Taylor (1987) Running Back, Football
Landon Feichter (1991) Safety, Football
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