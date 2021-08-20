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University Book Store Headlines: 8.20.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE FOOTBALL

RB Dylan Downing back home in Indiana, ready to get physical in run game - GoldandBlack.com

Injuries behind him, WR Mershawn Rice primed to break out - GoldandBlack.com

Jump to D1 not too big for Jefferson - GoldandBlack.com

Everett returning for Tyler Trent event, Hall of Fame induction - GoldandBlack.com

10 easiest non-conference schedules for Power Five college football teams - USAToday.com

'We're in attack mode 24/7' | Purdue defensive linemen enjoy aggressive approach - JCOnline.com

The 2021 college football preseason All-America team - ESPN.com

Why defenses are trying to Stack up with spread offenses dominating throughout college football - CBSSports.com

Big Ten football: Team-by-team previews for the 2021 season - ChicagoTribune.com

Purdue quarterbacks face 3rd straight battle to start opener - AP.com

College football betting: Why Rutgers could be worth a shot this season - Yahoo.com

MAC football odds, best bets - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue basketball podcast -- Episode 76 - PurdueSports.com

2022 NCAA Tournament Bracketology - CBSSports.com

Dick Vitale cancer free after being diagnosed with melanoma, plans to call college games for ESPN - Yahoo.com

Paige Bueckers, Chet Holmgren and 25 more of college basketball's most marketable players - ESPN.com

OLYMPIC/OTHER

Always Aggressive Podcast: Season 3, Episode 2 - PurdueSports.com

Record crowd watches Boilermakers rally - PurdueSports.com

Bernie Sanders to host town hall next week in West Lafayette - Exponent.com

Purdue veterinary professor connected to inappropriate Facebook comment - Exponent.com

BGR breathes fresh air into campus life - Exponent.com

Purdue students adjusting to auxiliary housing - WLFI.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Aug. 20

Bob King (dec.) (1920) Assistant Coach/Admin, Men's Basketball

Marc Huddleston (1984) Free Safety, Football

Joe Holland (1988) Safety, Football

Crosby Wright (1990) Tight End, Football

Aug. 21

Charles Edwards (1981) Cornerback, Football

Robbie Powell (1984) Center, Football

Aug. 22

Chuck Kuzneski (1945) Offensive Guard, Football

Lewis Hollowell (1976) Wide Receiver, Football

Cliff Jackson (1977) Wide Receiver, Football

Dan Zeleski (1986) Offensive Tackle, Football

Jaycen Taylor (1987) Running Back, Football

Landon Feichter (1991) Safety, Football

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