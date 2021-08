University Book Store Headlines: 8.27.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Matt Painter turns 51 today. With 355 victories, he needs to average about 18 wins to catch Gene Keady's 512 win total in the same 25-year span that Keady coached at Purdue. Painter is starting his 17th season as the Boilermaker head coach. (GoldandBlack.com)

PURDUE RECRUITING

Georgia safety commits to Purdue - GoldandBlack.com



Brohm talks about decision

PURDUE FOOTBALL

Plummer named starting quarterback - GoldandBlack.com Honor roll: Names to know in 2021 - GoldandBlack.com Projected depth chart: Special Teams - GoldandBlack.com Big Ten Power Rankings - GoldandBlack.com What impact with new alliance have on Purdue athletics? - Journal & Courier Michigan president talks COVID 19 and athletics - Michigan Daily

PURDUE BASKETBALL

Purdue-North Carolina listed as top matchup this fall - NCAA.com Gillis sentenced to probation - Exponent

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Coffey (1952) Defensive End, Football Matt Painter (1970) Guard/Coach, Men's Basketball Ikee Dozier (1972) Defensive Back, Football Romond Batten (1972) Linebacker, Football AJ Hammons (1992) Center, Men's Basketball

BOILERMAKER BIRTHDAYS AUG. 28

Cliff Benson (1961) Tight End, Football Doug Isbell (1961) Offensive Tackle, Football Vito Speciale (1972) Kicker, Football Brady Doe (1978) Free Safety, Football Max Miller (1979) Offensive Guard, Football Nick Raben (1984) Offensive Guard, Football Johnathan Uchendu (dec.) (1987) Forward, Men's Basketball Zach Randall (1998) Linebacker, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS AUG. 29