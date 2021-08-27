University Book Store Headlines: 8.27.2021

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PURDUE RECRUITING
Georgia safety commits to Purdue - GoldandBlack.com
Brohm talks about decision
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PURDUE FOOTBALL
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Gillis sentenced to probation - Exponent
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Mike Coffey (1952) Defensive End, Football
Matt Painter (1970) Guard/Coach, Men's Basketball
Ikee Dozier (1972) Defensive Back, Football
Romond Batten (1972) Linebacker, Football
AJ Hammons (1992) Center, Men's Basketball
BOILERMAKER BIRTHDAYS AUG. 28
Cliff Benson (1961) Tight End, Football
Doug Isbell (1961) Offensive Tackle, Football
Vito Speciale (1972) Kicker, Football
Brady Doe (1978) Free Safety, Football
Max Miller (1979) Offensive Guard, Football
Nick Raben (1984) Offensive Guard, Football
Johnathan Uchendu (dec.) (1987) Forward, Men's Basketball
Zach Randall (1998) Linebacker, Football
BOILERMAKER BIRTHDAYS AUG. 29
Bill Smalley (1955) Guard, Men's Basketball
David Cavorsi (1971) Center, Football
Kelly Kitchel (1978) Offensive Guard, Football
Antwaun Rogers (1982) Cornerback, Football
Torri Williams (1986) Strong Safety, Football
Brandon Roberts (1995) Cornerback, Football
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