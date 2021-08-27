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University Book Store Headlines: 8.27.2021

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Matt Painter turns 51 today. With 355 victories, he needs to average about 18 wins to catch Gene Keady's 512 win total in the same 25-year span that Keady coached at Purdue. Painter is starting his 17th season as the Boilermaker head coach.
Matt Painter turns 51 today. With 355 victories, he needs to average about 18 wins to catch Gene Keady's 512 win total in the same 25-year span that Keady coached at Purdue. Painter is starting his 17th season as the Boilermaker head coach. (GoldandBlack.com)

PURDUE RECRUITING

Georgia safety commits to Purdue - GoldandBlack.com


Brohm talks about decision

PURDUE FOOTBALL

Plummer named starting quarterback - GoldandBlack.com

Honor roll: Names to know in 2021 - GoldandBlack.com

Projected depth chart: Special Teams - GoldandBlack.com

Big Ten Power Rankings - GoldandBlack.com

What impact with new alliance have on Purdue athletics? - Journal & Courier

Michigan president talks COVID 19 and athletics - Michigan Daily

PURDUE BASKETBALL

Purdue-North Carolina listed as top matchup this fall - NCAA.com

Gillis sentenced to probation - Exponent

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mike Coffey (1952) Defensive End, Football

Matt Painter (1970) Guard/Coach, Men's Basketball

Ikee Dozier (1972) Defensive Back, Football

Romond Batten (1972) Linebacker, Football

AJ Hammons (1992) Center, Men's Basketball

BOILERMAKER BIRTHDAYS AUG. 28

Cliff Benson (1961) Tight End, Football

Doug Isbell (1961) Offensive Tackle, Football

Vito Speciale (1972) Kicker, Football

Brady Doe (1978) Free Safety, Football

Max Miller (1979) Offensive Guard, Football

Nick Raben (1984) Offensive Guard, Football

Johnathan Uchendu (dec.) (1987) Forward, Men's Basketball

Zach Randall (1998) Linebacker, Football

BOILERMAKER BIRTHDAYS AUG. 29

Bill Smalley (1955) Guard, Men's Basketball

David Cavorsi (1971) Center, Football

Kelly Kitchel (1978) Offensive Guard, Football

Antwaun Rogers (1982) Cornerback, Football

Torri Williams (1986) Strong Safety, Football

Brandon Roberts (1995) Cornerback, Football

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