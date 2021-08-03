University Book Store Headlines: 8.3.2021

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PURDUE RECRUITING
Some quick recruiting notes - GoldandBlack.com
PURDUE FOOTBALL
Inside the numbers: Offense - GoldandBlack.com
Play or redshirt: Forecasting the freshman defensive backs - GoldandBlack.com
Purdue hopes having two o-line coaches an elixir to running game - GoldandBlack.com
Countdown to Camp: Offensive line hopes to show progress - Journal & Courier
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Above: Talk about Aug. 14 Purdue Sports collectables event
PURDUE BASKETBALL
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OLYMPIC/OTHER
Schenk, Bradley build bond during PGA run -- Purduesports.com
Indiana athletes doing well in Olympics - Indystar.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Roosevelt Barnes (1958) Guard/LB, Men's Basketball/FB
Scott Isbell (1962) Tight End, Football
Kevin Sumlin (1964) Linebacker, Asst. Coach, Football
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