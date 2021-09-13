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University Book Store Headlines: 9.13.2021

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PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the weekend - GoldandBlack.com

Labor shortages cause lines at college football venues - Lafayette (La.) Daily Advertiser

Ten observations from win at UConn - GoldandBlack.com

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Data Driven: UConn - GoldandBlack.com

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PURDUE RECRUITING

MSU offers Xavier Booker - Sportswiire

OLYMPIC/OTHER

Bobinski listed as median salary for Big Ten AD ($925K) - AthleticDirectorU

Soccer whips Colorado, extends streak - Purduesports.com

VB: No. 10 Louisville upends No. 6 Purdue - Purduesports.com

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BOILERMAKERS BORN TODAY

Earl Coleman (1970) Fullback, Football

Derrick Winston (1972) Cornerback, Football

Rocco Foggio (1978) Defensive End, Football

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