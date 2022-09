To learn more about University Book Store click here

PURDUE FOOTBALL

Three Thoughts From The Weekend: FAU, quarterbacks and the start of hoops - GoldandBlack.com

First look: Minnesota - GoldandBlack.com Big Ten power poll: Week 4 - GoldandBlack.com

Data Driven: Purdue's win over FAU - GoldandBlack.com Week 4 Ruminations - GoldandBlack.com

Ten observations: Purdue-Florida Atlantic - GoldandBlack.com Upon further review: Purdue-Florida Atlantic - GoldandBlack.com Five Factors: Purdue-Florida Atlantic - GoldandBlack.com Grading the Boilermakers: Purdue-Florida Atlantic - GoldandBlack.com Gallery: Purdue-Florida Atlantic - GoldandBlack.com The Final Word: Purdue's win over Florida Atlantic - GoldandBlack.com The envelope, please: Week four awards - GoldandBlack.com The 3-2-1: Purdue's win vs. Florida Atlantic - GoldandBlack.com Purdue-Florida Atlantic game day thread - GoldandBlack.com Georgia Tech coaching candidates - CBSSports.com Burton relishes first start since 2019 - JCOnline.com Purdue football extra points: Players of note, key moments after two-point win over FAU - JCOnline.com Purdue football still has 'a ways to go' as rugged Big Ten schedule awaits - JCOnline.com

PURDUE BASKETBALL

NBA Draft changes good for NCAA? - CBSSports.com



Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5MZXTigJlzIGdvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v VGhlR0szP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBUaGVHSzM8L2E+ICEhIDxh IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9DaGllZnNLaW5n ZG9tP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jQ2hpZWZz S2luZ2RvbTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JQZUUwc3ROZlUi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CUGVFMHN0TmZVPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEth dGllIEdlYXJsZHMgKEBrYXRpZWdlYXJsZHM0KSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2thdGllZ2VhcmxkczQvc3RhdHVzLzE1NzQwNjE0OTc1 MDgxMzQ5MTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI1LCAy MDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj4xMTMgeWFyZHMgKDFzdCBjYXJlZXIgMTAwLXlkIGdhbWUpPGJyPjcu NSB5ZHMgcGVyIGNhcnJ5PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9N eDJfNDQ/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE14Ml80NDwvYT4gcmFuIPCd kKHwnZCa8J2Qq/CdkJ0gbGFzdCBuaWdodC4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL3Y5NUppVVFJM0oiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS92OTVKaVVRSTNKPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IFB1cmR1ZSBGb290YmFsbCAoQEJvaWxlckZvb3RiYWxs KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0JvaWxlckZvb3RiYWxs L3N0YXR1cy8xNTc0MDkyNjY3MTkzMDE2MzIyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv ZGl2PgoK

OLYMPIC SPORTS/OTHER

Neon Cactus to open its doors Saturday morning - Exponent.com Purdue volleyball opens with 3-0 win over No. 8 Minnesota - Exponent.com Boilers win 'street fight' with Hawkeyes - Exponent.com Purdue won't alter Title IX policy following verdict - Exponent.com

Soccer suffers road loss - PurdueSports.com Toetz, Franco Homer in Exhibition Action at Louisville - PurdueSports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CMUcgd2luIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9QdXJkdWVWQj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AUHVyZHVlVkI8L2E+ IOKclO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbkdZNUpyVmdUZiI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL25HWTVKclZnVGY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUHVyZHVl IE9uIEJUTiAoQFB1cmR1ZU9uQlROKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL1B1cmR1ZU9uQlROL3N0YXR1cy8xNTc0MTIwMzkzMjI4NjQ4NDUy P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNSwgMjAyMjwvYT48 L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRm b3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48 L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

PURDUE BOILERMAKERS BORN TODAY