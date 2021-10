University Book Store Headlines: 10.11.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaGF0IGRvIHlvdSBleHBlY3QgZnJvbSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiYjMzk7cyBuZXh0IG9wcG9u ZW50LS10aGUgSW93YSBIYXdrZXllcz8gVGhpcyBhbmQgbW9yZSBpbiBvdXIg JnF1b3Q7Rmlyc3QgTG9vayZxdW90OyBhdCB0aGUgTm8uIDItcmFua2VkIEhh d2tleWVzIGFuZCB0aGUgY2hhbGxlbmdlcyBmYWNpbmcgdGhlIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJtYWtlcnM/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNCb2lsZXJtYWtlcnM8 L2E+IG9uIFNhdHVyZGF5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28veERoZTZu bTFVdSI+aHR0cHM6Ly90LmNvL3hEaGU2bm0xVXU8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0 dHBzOi8vdC5jby9oNzZUODZURTY3Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vaDc2VDg2 VEU2NzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2suY29tIChAR29sZGFu ZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvbGRh bmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTQ0NzUxOTkxNjY0MzQ1NDk4MD9yZWZfc3Jj PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDExLCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90 ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8 L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE RECRUITING

Purdue gets 4-star quarterback in Collins - GoldandBlack.com Boilermakers getting dynamic player in Steptoe - GoldandBlack.com Three Thoughts From the Weekend: Collins and more - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Week 6 awards - GoldandBlack.com Defensive Units Checkup (Kinda) at Mid-Season - GoldandBlack.com Offensive Units Checkup (Kinda) at Mid-Season - GoldandBlack.com 10 storylines to track - Journal & Courier

PURDUE BASKETBALL

Alex Kor with his father Mickey at a recent Purdue game. Alex's "One more overtime" essay and tribute to his father is linked below. (Provided)

Big Ten Media Day Notebook - GoldandBlack.com

One more overtime--a request from a Boilermaker's son - Journal & Courier Women's Hoops at Big Ten Media Day - Purduesports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5IZWFkZWQgYmFjayB0byBXZXN0IExhZmF5ZXR0ZSB3aXRoIHRoZSB3 aW4uIPCfp7nwn6e58J+nuTxicj48YnI+UHVyZHVlIGhpdHMgLjM2NiwgbGVk IGJ5IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vSGF5bGV5QnVzaDQ/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEhheWxleUJ1c2g0PC9hPiB3aXRoIDMx IGFzc2lzdHMgYW5kIDEwIGRpZ3MuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9F c0NiT0RHV3pCIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vRXNDYk9ER1d6QjwvYT48L3A+ Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgVm9sbGV5YmFsbCAoQFB1cmR1ZVZCKSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1B1cmR1ZVZCL3N0YXR1cy8xNDQ3MDEw MjIyMzk3MTM2ODk5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgMTAs IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Soccer uses "epic comeback" to post win over Miinnesota - PurdueSports.com

No. 25-ranked men's golf wraps up fall slate at Kampen - Purduesports.com Purdue VB sweeps Iowa - Purduesports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY