University Book Store Headlines: 2.24.2022

PURDUE RECRUITING

GoldandBlack.com chat transcript - GoldandBlack.com Purdue targeting Kentucky offensive tackle Malachi Wood - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Raft of key players will miss spring practice coming off injury - GoldandBlack.com Spring football preview: Purdue special teams - GoldandBlack.com Purdue 2022 spring football schedule - GoldandBlack.com NFL betting: Mock drafts suggest betting value on Evan Neal as first pick of draft - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word - GoldandBlack.com

Bracketology Bubble Watch - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue playing host to Big Ten men's swimming and diving championships - PurdueSports.com Boilermakers paying the Windy City a visit on Thursday - PurdueSports.com This week in Purdue baseball - PurdueSports.com Top-5 relay times highlight opening night of Big Tens - PurdueSports.com Behind the Blocks - PurdueSports.com Purdue students victims of ticket scam - Exponent.com Purdue student charged with battery from September attack - Exponent.com Greater green for grad students - Exponent.com Purdue alumnus pleads guilty to domestic terrorism - Exponent.com Schedule updates for baseball series in North Carolina - PurdueSports.com Improved guard play, skill level leads to increased triple-doubles in NCAA women's basketball - JCOnline.com

