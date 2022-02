University Book Store Headlines: 2.25.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE RECRUITING

Boiling Over - GoldandBlack.com



PURDUE FOOTBALL

The 3-2-1: Player to watch at each position this spring - GoldandBlack.com ST coach Marty Biagi is leaving for Ole Miss - GoldandBlack.com Purdue QB Michael Alaimo is in the transfer portal - GoldandBlack.com SEC holds all the cards in next CFP expansion talks - Yahoo.com Art Briles hired at Grambling - Yahoo.com Attendance declines for seventh straight season - CBSSports.com Purdue football spring practice preview: Breaking down the offense - JCOnline.com

PURDUE BASKETBALL

GoldandBlack.com Basketball Mailbag: Having three pros - GoldandBlack.com Twincitysuperstore.com Presents: Purdue in the Pros Hoops - GoldandBlack.com What does Bronny James' path to the NBA actually look like? - Yahoo.com UConn coach Dan Hurley ejected after pumping up crowd - Yahoo.com Gold and Black Report: Feb. 25 - GoldandBlack.com Facebook page

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gb3JldmVyIHRoYW5rZnVs8J+Zj/Cfj70gb24gdG8gdGhlIG5leHTi gKYgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2xHV3ViaTczWkQiPnBpYy50d2l0 dGVyLmNvbS9sR1d1Ymk3M1pEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1pa2UgQWxhaW1v IChAbWljaGFlbF9hbGFpbW8pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vbWljaGFlbF9hbGFpbW8vc3RhdHVzLzE0OTY4OTYyMzMzNTI0MDUwMDI/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+RmVicnVhcnkgMjQsIDIwMjI8L2E+PC9i bG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9y bS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9z Y3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Hawkins package found smoking - Exponent.com Purple & Gold tournament on deck for softball - PurdueSports.com Downs wins bronze, Sherman breaks 200 IM record - PurdueSports.com Boilermakers set for Big Ten Indoor Championships - PurdueSports.com Colvin to attend U.S. Open program - PurdueSports.com Northwestern senior sendoff sees 17-point Wildcat victory - Exponent.com ISP investigation into Purdue police incident sent to prosecutor - Exponent.com Fodor ranks No. 77 in singles for first time - PurdueSports.com 10-day Carolina trip begins with Princeton series - PurdueSports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XaXRoIGhpcyAzNCBwb2ludHMgdG9uaWdodCwgQ2Fyc2VuIEVkd2Fy ZHMgbm93IGhhcyBFSUdIVCBnYW1lcyBvZiAzMCsgdGhpcyBzZWFzb24hIOKt kO+4jyA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3NsY3N0YXJzP3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBzbGNzdGFyczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL25ZUG1XR3lITEQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9uWVBtV0d5 SExEPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5CQSBHIExlYWd1ZSAoQG5iYWdsZWFndWUp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vbmJhZ2xlYWd1ZS9zdGF0 dXMvMTQ5NjY5Mzg2ODg4Mzk1NTcxND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5G ZWJydWFyeSAyNCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

BOILERMAKERS BORN TODAY

FEBRUARY 25

Bill Berberian (dec. 2020) (1924) Guard, Basketball Tim Racke (1951) Defensive Back, Football E'Twaun Moore (1989) Guard, Men's Basketball Dwayne Beckford (1990) Linebacker, Football Amad Anderson (2000) Receiver, Football FEBRUARY 26

Larry DeGennaro (1952) Running Back, Football Tony Farquis (1963) Wide Receiver, Football Dan Vandervieren (1988) Forward, Men's Basketball Ryan Morris (1994) Tight End, Football FEBRUARY 27

Reggie Arnold (1956) Wide Receiver, Football