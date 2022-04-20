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University Book Store Headlines: 4.20.2022

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PURDUE BASKETBALL

Grading the best and worst hires from 2018 - CBSSports.com

NBA mock draft - CBSSports.com

Projecting 2023 NCAA tourney field - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

New LB coach David Elson happy to be back on field - GoldandBlack.com

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PURDUE RECRUITING

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OLYMPIC/OTHER

Peyton Stovall thought to be a finalist for UE athletics director opening -- WEHT.com

Valdez's 2-Homer, 5-RBI Night Enough at UIC - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Mark Josten (1958) Defensive End, Football

Eric Beatty (1971) Linebacker, Football

Bobby Owens (1974) Cornerback, Football

Jamaal Davis (1979) Forward, Men's Basketball

Lauren Mioton (1987) Guard, Women's Basketball

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