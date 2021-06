University Book Store Headlines: 6.21.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE RECRUITING

Three thoughts from the weekend: Basketball recruiting and more - GoldandBlack.com From the Road: Myles Colvin stars in Indy; IBCA Showcase report - GoldandBlack.com Tight end Charlie Kenrich commits to Purdue - GoldandBlack.com From The Road: Owen Freeman in Normal - GoldandBlack.com

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5DT01NSVRURUQhISBUaGFuayB5b3UgdG8gZXZlcnlvbmUgd2hvIGhl bHBlZCBtZSB0aHJvdWdoIHRoZSByZWNydWl0aW5nIHByb2Nlc3MuIENhbnQg d2FpdCB0byBnZXQgdG8gd29yayEgRHJlYW1zIHRvIHJlYWxpdHkgc2luY2Ug MDPigJnwn5qC8J+agvCfmoLwn5qC8J+agjxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp dHRlci5jb20vQm9pbGVyRm9vdGJhbGw/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+ QEJvaWxlckZvb3RiYWxsPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL0NvYWNoX1JXYWxsYWNlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBDb2Fj aF9SV2FsbGFjZTwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2ZUTU5qNHNn aTgiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9mVE1OajRzZ2k4PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IENoYXJsaWUgS2VucmljaCAoQGtlbnJpY2hjaGFybGllKSA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2tlbnJpY2hjaGFybGllL3N0YXR1cy8xNDA2 MzI1ODYxNTI0MTE1NDU2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMTks IDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0 cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0 PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

PURDUE FOOTBALL

Schedule analysis: Best chance to pull an upset - GoldandBlack.com Toughness shapes Raheem Mostert's journey from Purdue to NFL - JCOnline.com B1G picture: Toughest game on the schedule - Rivals.com Ranking the 2021 college football quarterbacks in tiers - CBSSports.com

PURDUE BASKETBALL

Former Purdue star Robbie Hummel moves forward after Olympic disappointment - JCOnline.com Purdue's Zach Edey invited to Canadian National Team tryouts - JCOnline.com

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj7wn5KoIFdoYXQgYSByYWNlIGJ5IE1hcmNlbGx1cyBNb29yZSEhPGJy Pjxicj5BdCBoaXMgZmlyc3QgT2x5bXBpYyBUcmlhbHMsIE1hcmNlbGx1cyBm aW5pc2hlcyAxN3RoIG92ZXJhbGwgaW4gMTAuMTR3LiBUaGF04oCZcyBqdXN0 IHNoeSBvZiBoaXMgUFIgYW5kIHdvdWxkIGJlIDNyZC1mYXN0ZXN0IGluIFB1 cmR1ZSBoaXN0b3J5ITxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRm dyI+I0JvaWxlclVwPC9hPiDwn5qCIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vaGFzaHRhZy9UcmFja0ZpZWxkVHJpYWxzMjE/c3JjPWhhc2gmYW1w O3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNUcmFja0ZpZWxkVHJpYWxzMjE8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9reUVtUXJZOGprIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20va3lFbVFyWThqazwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBQdXJkdWUgVHJhY2sg JmFtcDsgRmllbGQgLyBDcm9zcyBDb3VudHJ5IChAUHVyZHVlVHJhY2tYQykg PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QdXJkdWVUcmFja1hDL3N0 YXR1cy8xNDA2NDE2NzUyNjI4NzExNDI3P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0Znci Pkp1bmUgMjAsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

OLYMPIC/OTHER

Loschiavo on his road to the Olympics - PurdueSports.com Seven Boilermakers set for Olympic Trials - PurdueSports.com Dine-in dining courts return to campus - Exponent.com Fodor, Snells take doubles title at ITA summer circuit - PurdueSports.com

Mark Emmert tells schools he will create temporary NIL rules if NCAA doesn't pass legislation - Yahoo.com Enekwechi Qualifies for Olympic Games - PurdueSports.com Ex-Purdue thrower Micaela Hazlewood 2nd in discus, needs 96 more centimeters for Olympics - JCOnline.com

BOILERMAKERS BORN TODAY