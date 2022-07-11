University Book Store Headlines: 7.11.2022

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Frank LaSpina (1955) Running Back, Football
Lee Larkins (1955) Defensive End, Football
Mike Connors (1965) Offensive Guard, Football
Dakota Mathias (1995) Guard, Basketball
Carter McGinnis (1998) Running Back, Football
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