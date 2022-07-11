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University Book Store Headlines: 7.11.2022

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PURDUE BASKETBALL

Who has the talent for a national title? - CBSSports.com

5 Boilermakers to Play in NBA Summer League - PurdueSports.com

PURDUE FOOTBALL

RB Sampson James has entered the portal - GoldandBlack.com

Purdue schedule analysis: Toughest stretch - GoldandBlack.com

Conference seek lifelines in realignment - CBSSports.com

Big Ten coach rankings - CBSSports.com

Baylor picked to win Big 12 for first time - ESPN.com

PURDUE RECRUITING

Three Thoughts From The Weekend: Big-time football, point guards and more - GoldandBlack.com

Head coach breakdown: Purdue TE commit George Burhenn - GoldandBlack.com

Georgia's Gicarri Harris is a priority target for Purdue - GoldandBlack.com

Friday at the adidas 3SSB event - GoldandBlack.com

Head coach breakdown: Purdue WR commit Jaron Tibbs - GoldandBlack.com

PWO quarterback commits to Purdue - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

NIL group begins its work cautiously - Exponent.com

Krannert data security compromised - Exponent.com

Purdue Headed Back to the Cancun Challenge - PurdueSports.com

'Break-even situation' projected for 2022-23 Purdue athletics budget coming off surplus - JCOnline.com

Vega Set to Coach USA U20 Pan American Team - PurdueSports.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Frank LaSpina (1955) Running Back, Football

Lee Larkins (1955) Defensive End, Football

Mike Connors (1965) Offensive Guard, Football

Dakota Mathias (1995) Guard, Basketball

Carter McGinnis (1998) Running Back, Football

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