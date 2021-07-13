University Book Store Headlines: 7.13.2021

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BOILERMAKERS BORN TODAY
Tom Wiley (1944) Defensive Guard, Football
Rick Hutchins (1947) Halfback, Football
Blane Smith (1954) Defensive End, Football
Mark Vitali (1955) Quarterback, Football
Eddie Webber (1960) Defensive Tackle, Football
Bryan Nikirk (1962) Wide Receiver, Football
Terone Johnson (1991) Guard, Men's Basketball
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