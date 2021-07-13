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University Book Store Headlines: 7.13.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Takeaways: The first July evaluation period - GoldandBlack.com

Transfer Tracker: Top 10 QBs who found new homes - Rivals.com

Rebuilding Pittsburgh Pirates select pair of coveted college football recruits in MLB draft - ESPN.com

Brady Allen 'has all the potential to be a great one' - GoldandBlack.com

PURDUE FOOTBALL

Most impactful transfer? A look at Purdue's portal/JC additions - GoldandBlack.com

New FSU DE transfer Cushnie vows to bring 'undeniable' effort, energy - Warchant.com

2021 Hot Seat Rankings: Nine college football coaches with their jobs on the line this season - CBSSports.com

2021 College Football Hot Seat Rankings: Evaluating the job security of all 130 FBS coaches - CBSSports.com

PURDUE BASKETBALL

Gold and Black Radio podcast: Success at U19 increases Purdue hype - GoldandBlack.com

Three Thoughts From The Weekend: A memorable Sunday, recruiting and more - GoldandBlack.com

Purdue's newest pledge Myles Colvin talks commitment, game - Stockrisers.com

FIBA U19 World Cup | Purdue's Jaden Ivey sparks Team USA to gold medal - JCOnline.com

College basketball rankings: Ohio State lands All-Sun Belt transfer Cedric Russell - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Jinq Becomes Record 9th Boilermaker to Qualify for Tokyo Olympics - PurdueSports.com

Study spaces may become student rooms for record incoming class - Exponent.com

EDITORIAL: How Purdue's trustees operate in secret - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Tom Wiley (1944) Defensive Guard, Football

Rick Hutchins (1947) Halfback, Football

Blane Smith (1954) Defensive End, Football

Mark Vitali (1955) Quarterback, Football

Eddie Webber (1960) Defensive Tackle, Football

Bryan Nikirk (1962) Wide Receiver, Football

Terone Johnson (1991) Guard, Men's Basketball

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