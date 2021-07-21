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University Book Store Headlines: 7.21.2021

Tom Dienhart • GoldandBlack
GoldandBlack.com, Associate Editor
@TomDienhart1

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PURDUE RECRUITING

Purdue freshman Caleb Furst's productivity earned him USA Basketball shot - GoldandBlack.com

Transfer Portal Rankings: Top 10 offensive linemen - Rivals.com

Transfer Portal Rankings: Top 10 wide receivers - Rivals.com

Takeaways from Nike EYBL - CBSSports.com

PURDUE FOOTBALL

Who are the best players Purdue will face in 2021? - GoldandBlack.com

Important fan information announced for 2021 Purdue football - PurdueSports.com

Purdue's Jeff Brohm looks to 'get as many players vaccinated as we can' before 2021 season - JCOnline.com

The Rose Bowl throws a wrench in College Football's Playoff expansion plan - SI.com

SEC commissioner Greg Sankey urges increased vaccinations, says forfeits are possible in 2021 - Yahoo.com

Alabama QB Bryce Young approaching $1M in endorsement deals, says head coach Nick Saban - ESPN.com

ACC Media Days 2021 storylines - CBSSports.com

Documentary about Reggie Bush, USC football scandal in the works - Yahoo.com

College football coaches entering Year Two who are facing defining campaigns in the 2021 season - CBSSports.com

PURDUE BASKETBALL

Purdue freshman Caleb Furst's productivity earned him USA Basketball shot - GoldandBlack.com

GoldandBlack.com video: Purdue's Matt Painter on off-season, USA Basketball - GoldandBlack.com

TBT 2021: What to know about every team in the 64-team bracket - ESPN.com

College basketball legends who would have benefited most from NIL rights - CBSSports.com

Tickets for Basketball Hall of Fame Invitational on sale - PurdueSports.com

OLYMPIC/OTHER

Winthrop athletic director leaving for new job at Power 5 school - RockHillHerald.com

Report: Winthrop AD Ken Halpin hired as Purdue deputy AD - GoldandBlack.com

NCAA paid $68 million in legal fees as its revenue decreased by more than 50 percent - Yahoo.com

Former Purdue star Annie Drews blazes trail for future Indiana volleyball Olympians - JCOnline.com

Weiler, Dentino punch tickets to US Amateur - PurdueSports.com

Here are all of the Indiana athletes competing in the Tokyo Olympics - IndyStar.com

Auxiliary housing breaks deal with students - Exponent.com

Give the reconfigured spaces a shot, officials say - Exponent.com

More pets, fewer vets - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Bob Mangene (1945) Halfback, Football

Tim Hull (1959) Offensive Guard, Football

Jafar Williams (1980) Assistant coach, Football

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