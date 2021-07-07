University Book Store Headlines: 7.7.2021

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PURDUE FOOTBALL
Oregon State previews Purdue - Oregon Live
Remembering All-American Paul Moss as a high school coach - News-Herald
Maiibag: Aussie rules punting - GoldandBlack.com
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PURDUE BASKETBALL
USA-Canada both finish 3-0 in pool play - GoldandBlack.com
College basketball world reacts to Dickinson returning to Michigan - The Spun
BOILERMAKERS BORN TODAY
John Handy (1949) Fullback, Football
Mike Tasso (1955) Offensive Tackle, Football
Rich Wetendorf (1955) Center, Football
Jim Gaffigan (1966) Defensive line, Football
Ben Jones (1982) Kicker, Football
Zach Heiniger (1989) Linebacker, Football
Vincent Smith (1999) Tight End, Football
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