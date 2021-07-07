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University Book Store Headlines: 7.7.2021

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PURDUE RECRUITING

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PURDUE FOOTBALL

Oregon State previews Purdue - Oregon Live

Remembering All-American Paul Moss as a high school coach - News-Herald

Maiibag: Aussie rules punting - GoldandBlack.com

PURDUE BASKETBALL

USA-Canada both finish 3-0 in pool play - GoldandBlack.com

College basketball world reacts to Dickinson returning to Michigan - The Spun

BOILERMAKERS BORN TODAY

John Handy (1949) Fullback, Football

Mike Tasso (1955) Offensive Tackle, Football

Rich Wetendorf (1955) Center, Football

Jim Gaffigan (1966) Defensive line, Football

Ben Jones (1982) Kicker, Football

Zach Heiniger (1989) Linebacker, Football

Vincent Smith (1999) Tight End, Football

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