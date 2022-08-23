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University Book Store Headlines: 8.23.2022

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Predicting Michigan State's lineup - CBSSports.com

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Projected offensive depth chart - GoldandBlack.com

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