University Book Store Headlines: 9.10.2021

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BOILERMAKERS BORN TODAY
SEPTEMBER 10
Gary Danielson (1951) Quarterback, Football
Jeff Bennett (1982) Tight End, Football
Cole Seifrig (1984) Wide Receiver, Football
Josh Johnson (1990) Cornerback, Football
SEPTEMBER 11
Stu Holcomb (1910) Head Coach, Football
Frank Burke (1939) Linebacker, Football
Frank Kendrick (1950) Forward, Men's Basketball
Spencer Holstege (2000) Offensive Lineman, Football
Tom Andres (1954) Defensive Back, Football
George Brandon (1974) Defensive Back, Football
Eric Williams (1989) Wide Receiver, Football
SEPTEMBER 12
Mark Clark (1951) Offensive Guard, Football
Troy Bacon (1975) Linebacker, Football
Nick Hardwick (1981) Center, Football
Sean Petty (1982) Cornerback, Football
Mike Lee (1991) Linebacker, Football
Dezwan Polk-Campbell (1994) Linebacker, Football
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