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University Book Store Headlines: 9.10.2021

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PURDUE RECRUITING

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PURDUE FOOTBALL

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OLYMPIC/OTHER

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BOILERMAKERS BORN TODAY

SEPTEMBER 10

Gary Danielson (1951) Quarterback, Football

Jeff Bennett (1982) Tight End, Football

Cole Seifrig (1984) Wide Receiver, Football

Josh Johnson (1990) Cornerback, Football

SEPTEMBER 11

Stu Holcomb (1910) Head Coach, Football

Frank Burke (1939) Linebacker, Football

Frank Kendrick (1950) Forward, Men's Basketball

Spencer Holstege (2000) Offensive Lineman, Football

Tom Andres (1954) Defensive Back, Football

George Brandon (1974) Defensive Back, Football

Eric Williams (1989) Wide Receiver, Football

SEPTEMBER 12

Mark Clark (1951) Offensive Guard, Football

Troy Bacon (1975) Linebacker, Football

Nick Hardwick (1981) Center, Football

Sean Petty (1982) Cornerback, Football

Mike Lee (1991) Linebacker, Football

Dezwan Polk-Campbell (1994) Linebacker, Football

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