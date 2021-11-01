University Book Store Headlines: 11.1.2021

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PURDUE FOOTBALL
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The Envelope Please: Week 9 Awards - GoldandBlack.com
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Report: Men fall to Providence in scrimmage - GoldandBlack.com
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Purdue spooks No. 3 Wisconsin on Halloween - WLFI.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Frank Pratko (1953) Offensive Tackle, Football
Earl Milligan (1955) Defensive End, Football
Matt Augustyniak (1962) Fullback, Football
Todd Moore (1968) Wide Receiver, Football
Cornelius McNary (dec. 2020) (1971) Center, Men's Basketball
Bart Conley (1973) Linebacker, Football
Mo-Nique Langston (1978) Guard/Forward, Women's Basketball
Brent Hawkins (1983) Defensive End, Football
David Ramirez (1985) Quarterback, Football
D.J. Byrd (1990) Forward/Guard, Men's Basketball
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