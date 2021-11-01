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University Book Store Headlines: 11.1.2021

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PURDUE FOOTBALL

Three thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com

First Look: Michigan State - GoldandBlack.com

10 Storylines: Purdue-Michigan State - Journal & Courier

Upon Further Review: Nebraska game - GoldandBlack.com

Five Factors: Purdue's win at Nebraska - GoldandBlack.com

10 Observations: Purdue's win at Nebraska - GoldandBlack.com

Grading the Boilermakers - Purdue-Nebraska - GoldandBlack.com

Bowl eligibility just a matter of time for resilient Purdue - Journal & Courier

Post-game Blog: Purdue-Nebraska - GoldandBlack.com

The 3-2-1 of MSU's win over Michigan - SpartanMag.com

MSU vaults into top-5 - SpartanMag.com

Notebook: Rondale Moore reached out to David Bell after Wisconsin game - GoldandBlack.com


The Envelope Please: Week 9 Awards - GoldandBlack.com

All time frustrating loss for Nebraska - Lincoln Journal-Star

Matt Painter, Walter Jordan on Oct. 29 'Gold and Black LIVE'
Matt Painter, Walter Jordan on Oct. 29 'Gold and Black LIVE'

PURDUE BASKETBALL

Report: Men fall to Providence in scrimmage - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Purdue spooks No. 3 Wisconsin on Halloween - WLFI.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Frank Pratko (1953) Offensive Tackle, Football

Earl Milligan (1955) Defensive End, Football

Matt Augustyniak (1962) Fullback, Football

Todd Moore (1968) Wide Receiver, Football

Cornelius McNary (dec. 2020) (1971) Center, Men's Basketball

Bart Conley (1973) Linebacker, Football

Mo-Nique Langston (1978) Guard/Forward, Women's Basketball

Brent Hawkins (1983) Defensive End, Football

David Ramirez (1985) Quarterback, Football

D.J. Byrd (1990) Forward/Guard, Men's Basketball

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