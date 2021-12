University Book Store Headlines: 12.02.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE FOOTBALL

David Bell named B1G WR of the Year - GoldandBlack.com Could any injured players be back for bowl game? - GoldandBlack.com Brohm knows navigating transfer portal key to building good team - GoldandBlack.com Notre Dame will promote Marcus Freeman to head coach, replacing Brian Kelly - BlueandGold.com Bell becomes Big Ten Receiver of the Year, O’Connell named All-B1G - PurdueSports.com Bowl projections - Yahoo.com Michigan's patience with Jim Harbaugh pays off - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word - GoldandBlack.com

Upon further review: Purdue-Florida State - GoldandBlack.com

Chat transcript - GoldandBlack.com

College basketball rankings: Purdue jumps to No. 1 in the Top 25 - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Terry's buzzer beater lifts Purdue to win over Georgia Tech - PurdueSports.com No. 15 Wrestling heads West to CKLV Invitational - PurdueSports.com Program-best six honored in Big Ten Postseason awards - PurdueSports.com Shondell named Big Ten Coach of the Year, three players make first team - Exponent.com UPDATE: Driver dies after head-on crash on Interstate 65 - WLFI.com

