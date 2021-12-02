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University Book Store Headlines: 12.02.2021

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PURDUE FOOTBALL

David Bell named B1G WR of the Year - GoldandBlack.com

Could any injured players be back for bowl game? - GoldandBlack.com

Brohm knows navigating transfer portal key to building good team - GoldandBlack.com

Notre Dame will promote Marcus Freeman to head coach, replacing Brian Kelly - BlueandGold.com

Bell becomes Big Ten Receiver of the Year, O’Connell named All-B1G - PurdueSports.com

Bowl projections - Yahoo.com

Michigan's patience with Jim Harbaugh pays off - Yahoo.com

PURDUE BASKETBALL

Weekly Word - GoldandBlack.com

Upon further review: Purdue-Florida State - GoldandBlack.com

Chat transcript - GoldandBlack.com

College basketball rankings: Purdue jumps to No. 1 in the Top 25 - CBSSports.com

OLYMPIC/OTHER

Terry's buzzer beater lifts Purdue to win over Georgia Tech - PurdueSports.com

No. 15 Wrestling heads West to CKLV Invitational - PurdueSports.com

Program-best six honored in Big Ten Postseason awards - PurdueSports.com

Shondell named Big Ten Coach of the Year, three players make first team - Exponent.com

UPDATE: Driver dies after head-on crash on Interstate 65 - WLFI.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Oscar Lubke (1943) Tackle, Football

Doug Molls (dec.) (1950) Middle Guard, Football

Thomas Adams (1970) Cornerback, Football

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