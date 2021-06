University Book Store Headlines: 6.28.2021

Find out more about our sponsor, University Book Store

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGUgcnVuIG9mIGNvbW1pdG1lbnRzIGZvciA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDty ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiBjb250aW51ZWQgb24g U3VuZGF5IHdpdGggYSBjb21taXRtZW50IGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHJp dmFsczwvYT4gMy1zdGFyIE5ldyBKZXJzZXkgT0wgQW5kcmUgT2JlbiwgdGhl IHNvbiBvZiBmb3JtZXIgTkZMIE9UIFJvbWFuIE9iZW4uPGEgaHJlZj0iaHR0 cHM6Ly90LmNvL2ExMko5anZMaDQiPmh0dHBzOi8vdC5jby9hMTJKOWp2TGg0 PC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbVBOWkZXT3pQTSI+cGljLnR3 aXR0ZXIuY29tL21QTlpGV096UE08L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgR29sZGFuZEJs YWNrLmNvbSAoQEdvbGRhbmRCbGFja2NvbSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 d2l0dGVyLmNvbS9Hb2xkYW5kQmxhY2tjb20vc3RhdHVzLzE0MDkyMTczMDY5 NTAwMDA2NDA/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVuZSAyNywgMjAyMTwv YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04 Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5OZXcgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn L1B1cmR1ZT9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1B1 cmR1ZTwvYT4gb2ZmZW5zaXZlIGxpbmUgY29tbWl0bWVudCBWaW5jZSBDYXJw ZW50ZXIgZGlzY3Vzc2VzIGhpcyBkZWNpc2lvbiA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3QuY28vYk9xdkh2UmRpNiI+aHR0cHM6Ly90LmNvL2JPcXZIdlJkaTY8L2E+ IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby92UU8yUFVUYWlUIj5waWMudHdpdHRl ci5jb20vdlFPMlBVVGFpVDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2su Y29tIChAR29sZGFuZEJsYWNrY29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0 ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFja2NvbS9zdGF0dXMvMTQwOTMxMjY5MDQ1NjE3 ODY4OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI4LCAyMDIxPC9hPjwv YmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZv cm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwv c2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

PURDUE RECRUITING

OL Andre Oben will bring NFL pedigree, potential to Purdue - GoldandBlack.com Marks commits to Purdue - Cleveland.com Purdue lands Texas DE Deeter - GoldandBlack.com Terence Thomas says yes - GoldandBlack.com Jalen Washington speaks well of IU, but NC shows force - Daily Hoosier Painter watches players in Rockford - Rockford Register Star Purdue gets five FB commits in three days - Exponent Heide talks commitment - KSTP.com From the Road: Braden Smith's big day highlights Sunday - GoldandBlack.com Pitre Commits - GoldandBlack.com

Arni's Birthday Zoom: Justin Jennings (above)

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Gcm9tIFRoZSBSb2FkOiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIu Y29tL2hhc2h0YWcvUHVyZHVlP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij4jUHVyZHVlPC9hPiBjb21taXQgRmxldGNoZXIgTG95ZXIgZG9t aW5hdGVzIGF0IENhcm1lbCwgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9SaXZhbHM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFJpdmFsczwvYT4gZm91 ci1zdGFyIEphbGVuIFdhc2hpbmd0b24gZHJhd3MgYW4gYXVkaWVuY2UgYW5k IG11Y2ggbW9yZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vWnlTV1FaNlpCOCI+ aHR0cHM6Ly90LmNvL1p5U1dRWjZaQjg8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby80Rzk5Skp5QWRlIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vNEc5OUpKeUFkZTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBHb2xkYW5kQmxhY2suY29tIChAR29sZGFuZEJsYWNr Y29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0dvbGRhbmRCbGFj a2NvbS9zdGF0dXMvMTQwODk5MTYwMzUyMDMzMTc3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI3LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5TL28gdG8gdGhlIGJpZyBmZWxsYSBmb3IgY29taW5nIHRocm91Z2gg dG9kYXkuIExldOKAmXMgd29yayDwn5qC8J+WpPCfj4Dwn5ejIDxhIGhyZWY9 Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Cb2lsZXJVcD9zcmM9aGFz aCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I0JvaWxlclVwPC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvRmFtaWx5P3NyYz1o YXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jRmFtaWx5PC9hPiA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3RoZW9yaWdpbmFsaGFhcz9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AdGhlb3JpZ2luYWxoYWFzPC9hPiA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vbWZQVWk0dURnQiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL21m UFVpNHVEZ0I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgUmFwaGVhbCBEYXZpcyAoQFJhcGhl YWxEYXZpczMpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmFwaGVh bERhdmlzMy9zdGF0dXMvMTQwODgxNjM4MjM4NTQ1OTIwOD9yZWZfc3JjPXR3 c3JjJTVFdGZ3Ij5KdW5lIDI2LCAyMDIxPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K PC9kaXY+Cgo=

PURDUE BASKETBALL

Three Thoughts from the Weekend - GoldandBlack.com

More on Ivey, Furst making USA team - Purduesports.com

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5GaXJzdCBzZW50ZW5jZSBoYWQgbWUgaW4gYSBwYW5pYy4gPGJyPjxi cj5TdGFydGVkIGJyZWF0aGluZyBhZ2FpbiB3aXRoIHRoZSBzZWNvbmQgb25l LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMW1WeEZtQzBmWiI+aHR0cHM6Ly90 LmNvLzFtVnhGbUMwZlo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgS3lsZSBDaGFydGVycyAo QEt5bGVDaGFydGVyczc5KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29t L0t5bGVDaGFydGVyczc5L3N0YXR1cy8xNDA5MzA3NDIyODkyNjkxNDU3P3Jl Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bmUgMjgsIDIwMjE8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Olympic/Other

Fourth Olympics await Kara Winger - Journal & Courier

BOILERMAKERS BORN TODAY