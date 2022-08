University Book Store Headlines: 8.02.2022

Find out more about our sponsor, University Book Store

PURDUE BASKETBALL

Your guide to seven early-season 2022-23 men's college basketball tournaments - ESPN.com



PURDUE FOOTBALL

Purdue gets first look at six intriguing players - GoldandBlack.com

The 3-2-1: Burgeoning rivalry with Iowa. And training camp is here! - GoldandBlack.com Purdue announces training camp schedule - GoldandBlack.com Purdue 2022 roster - GoldandBlack.com What is the future of college football? Over 200 coaches, players and administrators respond - ESPN.com Purdue football: 10 potential breakout players to watch in camp - JCOnline.com

PURDUE RECRUITING

Blue-chip 2025 forward Trent Sisley visited Purdue Monday - GoldandBlack.com Four-star quarterback Rickie Collins decommits from Purdue - GoldandBlack.com

Post-Summer Recruiting Review: Quarterback - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Some premier college athletes face option to exchange NIL riches for portion of future earnings - CBSSports.com Permits approved for new Slim Chickens and Panera in West Lafayette - Exponent.com Purdue announces police chief finalists - Exponent.com



BOILERMAKERS BORN TODAY