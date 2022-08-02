University Book Store Headlines: 8.02.2022

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PURDUE BASKETBALL
Your guide to seven early-season 2022-23 men's college basketball tournaments - ESPN.com
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Dale Samuels (1931) Quarterback, Football
Bob Hopp (1943) Defensive Tackle, Football
Larry Orr (1951) Defensive Tackle, Football
Mike Kohler (1965) Defensive Tackle, Football
George Hall (1984) Linebacker , Football
Joey Elliott (1986) Quarterback, Football
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