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University Book Store Headlines: 8.02.2022

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PURDUE BASKETBALL

Your guide to seven early-season 2022-23 men's college basketball tournaments - ESPN.com

PURDUE FOOTBALL

Purdue gets first look at six intriguing players - GoldandBlack.com

The 3-2-1: Burgeoning rivalry with Iowa. And training camp is here! - GoldandBlack.com

Purdue announces training camp schedule - GoldandBlack.com

Purdue 2022 roster - GoldandBlack.com

What is the future of college football? Over 200 coaches, players and administrators respond - ESPN.com

Purdue football: 10 potential breakout players to watch in camp - JCOnline.com

PURDUE RECRUITING

Blue-chip 2025 forward Trent Sisley visited Purdue Monday - GoldandBlack.com

Four-star quarterback Rickie Collins decommits from Purdue - GoldandBlack.com

Post-Summer Recruiting Review: Quarterback - GoldandBlack.com

OLYMPIC/OTHER

Some premier college athletes face option to exchange NIL riches for portion of future earnings - CBSSports.com

Permits approved for new Slim Chickens and Panera in West Lafayette - Exponent.com

Purdue announces police chief finalists - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Dale Samuels (1931) Quarterback, Football

Bob Hopp (1943) Defensive Tackle, Football

Larry Orr (1951) Defensive Tackle, Football

Mike Kohler (1965) Defensive Tackle, Football

George Hall (1984) Linebacker , Football

Joey Elliott (1986) Quarterback, Football

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