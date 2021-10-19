University Book Store Headlines: 10.19.2021

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PURDUE FOOTBALL
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PURDUE BASKETBALL
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BOILERMAKERS BORN TODAY
Jeff Bury (1956) Defensive Line, Football
Bruce Weber (1956) Assistant Coach, Men's Basketball
Arnette Hallman (1958) Forward, Men's Basketball
Kieth Brown (1965) Offensive Guard, Football
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