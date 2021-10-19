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University Book Store Headlines: 10.19.2021

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PURDUE FOOTBALL

Obscure end zone fumble rule is vexing to many, including Brohm - GoldandBlack.com

Purdue must show it can handle success coming off big victory - GoldandBlack.com

First look: Wisconsin - GoldandBlack.com

Wisconsin OL Logan Bruss, three other Badgers questionable for Purdue - BadgerBlitz.com

Opponent View: Wisconsin - GoldandBlack.com

Wisconsin defense, secondary prepare for dynamic Purdue WR David Bell - BadgerBlitz.com

David Bell, Cam Allen named Big Ten Players of the Week - GoldandBlack.com

Big Ten power poll - GoldandBlack.com

Wisconsin at Purdue football: 10 storylines to track - JCOnline.com

Gold and Black Radio podcast: Purdue scores upset, looks ahead - GoldandBlack.com

Washington State's Nick Rolovich took a stance vs. COVID vaccine. He's now paying a stiffer price - Yahoo.com

National spotlight nice but Purdue football shifts focus to Wisconsin - JCOnline.com

Sources: The AAC is close to massive 6-school expansion to reshape conference - Yahoo.com

Tennessee-Ole Miss debris incident results in 18 arrests, SEC fines Vols - SI.com


PURDUE BASKETBALL

Purdue ranked No. 7 in preseason AP poll - GoldandBlack.com

Indiana high school basketball puts players in the NBA in 2021-22 - IndyStar.com

Longtime ESPN basketball analyst Dick Vitale announces he has been diagnosed with lymphoma - Yahoo.com

The most underrated and overrated teams in the preseason AP Top 25 poll - CBSSports.com

PURDUE RECRUITING

Gibson Southern's Brady Allen wrapping up memorable high school career before heading to Purdue - JCOnline.com

OLYMPIC/OTHER

Otec Selected Big Ten Defensive Player of the Week - PurdueSports.com

Purdue Volleyball: Boilers drop to No. 7 in new poll - Exponent.com

Caitlyn Newton continues elevating her game for Purdue volleyball - JCOnline.com

Liquor store employees see increase in Fake IDs - Exponent.com

BOILERMAKERS BORN TODAY

Jeff Bury (1956) Defensive Line, Football

Bruce Weber (1956) Assistant Coach, Men's Basketball

Arnette Hallman (1958) Forward, Men's Basketball

Kieth Brown (1965) Offensive Guard, Football

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